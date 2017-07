Aardbevingsnieuws juli 2017: Waar is het schadeprotocol?

Het zou er begin juli moeten zijn: het nieuwe schadeprotocol waarin staat hoe aardbevingsschades moeten worden afgehandeld. Maar aan het eind van de maand is ie er nog steeds niet - en het toegezegde schadefonds laat nog op zich laten wachten.

