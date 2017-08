Twij Deuntjes: Ommelaandse raaize van Duutsland noar Vlaanderen en weerom

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Sara Lesch, Wat Aans mor ook Ede Staal en Wia Buze!

Zundag 6 augustus



Wia Buze & Noordpoolorkest - Snoetjeknovveln



Edwin Jongedijk - Veurbie



Gert Sennema - Aarms wied open



Sarah Lesch - Letzte runde



Marlene Bakker - Het Hoogelaand



Fred Okkerström - Jag ger di mien morgen



Henk Lagerweij - Het kerkje van Oterdum



Slongs Dievanongs - Goeienmorgen, goeiendag



Wat Aans! - Uut Grunn



Ton Paxton - Last thing on my mind



Bob Heidema - Mooie vogel



CT Heida - Zörgelk Wieske



Ede Staal - De hoaven van Delfziel



Ambrozijn - Internetwalzen



Uur 2:



Hail Gewoon - Wilde Hilde



Eddy Koekoek - Koopzundag in Stad



Krödde - Zunneschien



Nathalie Delcroix - Bakske vol met stro



Hans van der Lijke - As de laifde noar mie laagt



Kurt Nolze - Lang is dat her



Jan Henk de Groot - Noeit meer missen



Jonas Winterland - Niemandsland



Dion Bouwes - Duuster



Asa Jinder - Fragancia



Piter Wilkens - Best genoch



Snikhait & Ivonne Schoenmaker - Laiverd kom toch bie mie thoes



Raul Garcia Zárate - El Condor Pasa