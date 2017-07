Huurders zitten noodgedwongen langer in wisselwoningen

De Appingedamse huurders van woningcorporatie Woongroep Marenland die tijdelijk in een wisselwoning zitten omdat hun huis in Opwierde-Zuid aardbevingsbestendig wordt gemaakt, kunnen voorlopig nog niet terug naar hun eigen woning. Marenland heeft de huurders donderdag op de hoogte gebracht over de vertraging van de versterkingswerkzaamheden aan hun huizen.

Op dit moment is aannemer Friso Bouw uit Sneek halverwege met het versterken van de woningen, terwijl de huizen eigenlijk volgende week klaar moeten zijn. 'Door de hoosbuien van de afgelopen weken kon de aannemer niet met het dak bezig, waardoor ze vertraging hebben opgelopen', zegt Gerke Brouwe, directeur van Woongroep Marenland.Daarnaast liep Friso Bouw ook tegen een aantal bouwtechnische problemen aan. Voor het versterken van de fundering wordt schuimbeton in de kruipruimte gespoten, maar het was onduidelijk waar de leidingen langslopen. Brouwer: 'Dus moesten er extra funderingswerkzaamheden worden verricht.'Voor de huurders komt de vertraging niet als een verrassing. 'We roepen al vanaf het begin dat ze het niet zouden halen', zegt Henk Jager die op dit moment met zijn gezin in een wisselwoning zit. 'In de praktijk gaat het altijd anders dan op papier', zegt Janny Knapper.De aannemer begon al met een valse start, doordat de sloopvergunning te laat was aangevraagd. Hierdoor ontstond aan het begin van de werkzaamheden al een vertraging van een week. Tijdens een onlangs speciaal ingelaste bewonersavond verzekerde Friso Bouw nog de opgelopen vertraging in te lopen door extra mensen in te zetten.Jager heeft zijn twijfels over de haalbaarheid van de planning. 'De vijf weken die ervoor stonden, zijn in mijn ogen gewoon veel te krap.' Volgens Brouwer blijft de aannemer optimistisch en wordt bij de volgende fases ook rekening gehouden met een planning van vijf weken. 'Ze weten nu waar ze tegen aan lopen, dus ik heb er vertrouwen in dat het lukt.'Over drie weken kunnen de huurders alsnog terug naar hun eigen huis. En als pleister op de wonde krijgen ze 500 euro om te besteden aan hun woning. 'Wij laten ons huis sauzen en sommige huurders plaatsen een nieuwe schutting', zegt Jager.En de bouwvakkers? Sommigen kunnen nog niet op vakantie en werken tijdens de bouwvak door om de vertraging binnen de perken te houden.