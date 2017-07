Noord Vandaag: Wat maakt een dorp typisch Gronings?

Wat maakt een Gronings dorpsgezicht nou typisch Gronings? En hoe behouden we dat, met het oog op de versterkingsoperatie? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Met die vragen worstelen een aantal instellingen zoals stichting Noorderbreedte, Platform Gras en Groninger Dorpen. In de nieuwste uitgave van het tijdschrift Noorderbreedte doen zij een oproep aan Groningers om te formuleren wat zij vinden dat Groningen tot Groningen maakt.De organisaties gaan de provincie in en gaan in gesprek over wat nou typisch Gronings is. Merel Melief van Noorderbreedte vertelt over wat de grootste zorgen zijn voor de bewoners, of er al ideeën zijn hoe het Groninger gevoel behouden kan worden en meer.Deze week begon RTV Noord met een nieuwe doordeweekse quiz: 'Woar is dit?' Op de vraag van gisteren kwamen honderden antwoorden binnen. Het goede antwoord moest zijn: Nienoord in Leek.Hieronder de nieuwe 'Woar is dit?' van vandaag. Doe mee door een mailtje te sturen naar woar@rtvnoord.nl - Topshelf in Groningen wil huurverlaging voor zijn pand aan de Grote Markt in Stad. De huurverlaging wekt geen verbazing bij winkelanalist Locatus. 'De winkel bereikt simpelweg niet genoeg klanten.'- Meedhuizen is trots op Sarèl de Jong: 'Ik moest een traantje wegpinken.' Gisteren won de kickbokster goud op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw.- Tripsen zorgen voor overlast in Nieuwolda. De beestjes bezetten ramen en vensterbanken en ze komen door gaten en kieren naar binnen.- Met zijn net zeventien jaar is Ludovit Reis een opvallende speler in de voorbereiding bij FC Groningen.- Vanmiddag begon het festival Zomerwelvaart in de stad Groningen. Het festijn is geopend door de kersverse kinderburgemeester Javano Zwiers.- De muzikanten van Showband Marum stappen vrijdagochtend in de bus richting Kerkrade. Daar is dit weekend het Wereld Muziek Concours, de wereldkampioenschappen voor showbands.- In Appingedam is ophef over een honderd jaar oude boom die de gemeente wil kappen, vanwege problemen met de riolering. Ronald mengt zich in het conflict.Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.