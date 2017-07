Deel bos Wehe-den Hoorn moet tegen de vlakte

(Foto: Eric de Redelijkheid/Flickr)

Een deel van het bos aan de rand bij Wehe-den Hoorn gaat tegen de vlakte. De bomenkap is nodig vanwege Essentaksterfte.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

'Een deel van de bomen is ziek', zegt boswachter Liesbeth van de Berg. Staatsbosbeheer en de gemeente De Marne hebben daarom besloten om een aantal delen van het bos te kappen.



Wat blijft erover?

Hoeveel bomen er weg moeten weet de boswachter nog niet. Volgens Van de Berg valt het aantal mee en hebben de mensen straks nog wel een bos om door te wandelen.



Over twee jaar kan er bekeken worden of er nieuwe bomen kunnen worden geplant. 'Omdat de grond weer vruchtbaar moet worden', zegt Van de Berg.



Andere plekken

Ook op andere plekken in de provincie worden zieke essen weg gehaald. Waaronder in het Middelstumerbos en het Bedumerbos.