Groningen heeft de meeste groene gemeenten van Nederland

In Groningen zijn de meeste groene gemeenten van Nederland. Bellingwedde voert de ranglijst met groenste gemeenten aan. Vlagtwedde, de fusiepartner van Bellingwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde, staat op de derde plaats.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Universiteit Wageningen. De gemeente Rozendaal in Gelderland staat op de tweede plaats. In de lijst is gekeken naar groen binnen de bebouwde kom.Behalve voor het toerisme is groen ook heel goed voor de inwoners van de gemeente. Het is goed voor de gezondheid: veel groen wordt gerelateerd aan een lagere sterftekans en een hogere ervaren gezondheid.Ook krijgen kinderen in groene arme buurten minder vaak ADHD dan in grijze arme buurten. Mensen lijken minder stress te ervaren, en groen is goed voor de sociale samenhang in de wijk.