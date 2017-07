Expeditie Grunnen: 'na zestig jaar moet ik mijn huis uit'

Het zal je gebeuren. Na zestig jaar moet je uit je huis, omdat 'ie gesloopt wordt. Het overkomt Pieter uit Termunterzijl. Gelukkig voor hem - en zijn vrouw Gerda - staat het alternatief al klaar. Vanavond zie je in Expeditie Grunnen hoe dat eruit ziet.

- Echte Texelse schapen in Blijham- Duizend strandballen in Delfzijl- De KinderSpeelWeek van Wagenborgen- Vissen in de regen van Veendam- En nog veel meer....