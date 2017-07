Expeditie Grunnen: Doorweekt in Scheemda

Het had een groot feest moeten worden met zon en heel veel mensen. Helaas viel de eerste editie van de Water-doe-dag in Scheemda letterlijk in het water. Toch bleef de organisatie positief. Waarom dat is? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Niet overal gooide de regen roet in het eten. Want even 'de grens over' in Assen beleefde de organisatie van het Truckstar festival een bijzonder goed weekend. De meest bijzondere wagens passeren vanavond de revue op TV Noord.- Bootjes in de Oosterhaven.- Waarom verkoopt iedereen z'n huis in Wildervank?- F1 kijken met Derk en Harmanus.- Kamperen moet je leren in Winschoten.