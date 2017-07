Column: Dames en heren, appels en peren

Al vanaf de dag dat de NS zijn plaatsbewijzen omdoopte tot vervoersbewijzen, reizen er geen dames en heren meer met de trein. Die zijn immers sindsdien gedegradeerd tot op transport gesteld vee. Het is dus wel zo eerlijk van de NS om die schijnheilige aanspreektitel te laten varen.

Straks zeggen de spoorwegen gewoon waar het op staat: reizigers. Dat ben je dus blijkbaar al als je heel muizig elke dag met de trein van Meppel naar Hoogeveen forenst. Een reiziger. Zoals je in Sovjet-Rusland automatisch een kameraad was en in het Frankrijk van Robespierre een citoyen. Leuk is anders, maar het schept wel een band. Je kijkt het leuke meisje aan dat schuin tegenover je in dezelfde benauwde coupé is geperst en je weet: wij zijn allebei reizigers. Of ze nou diep in haar hart een man is, een vrouw, of allebei, of geen van beide, je zit in hetzelfde schuitje. Je gaat er spontaan inclusief van denken. We zijn allen één in de trein. En zodra de machinist omroept: ‘Beste reizigers, we rijden niet verder, u wordt allen verzocht hier uit te stappen,’ dan stappen we allemaal uit. Het perron is genderneutraal.



Dat de randstedelijke NS zich met dit soort bijzaken bezig houdt, kon je verwachten, maar ook onze eigen vervoerder Arriva overweegt het wespennest van ‘dames en heren’ uit het raam te werpen. Niet dat er ooit één brief, met wat voor aanhef dan ook, aan de directie is gestuurd met een klacht over deze vermeend beledigende aanspreekvorm, maar voorkomen is beter dan genezen. De non-discussie over regenboogtaaltips voor het in acht nemen van genderdiversiteit is nu eenmaal geopend. De geest is uit de fles, en die waart hier voorlopig rond, als de Balrog (m/v) uit de mijnen van Moria die per ongeluk gewekt werd. Niet alleen dames en heren, maar elk persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord kan voortaan worden opgevat als een affront. Het is vrijwel onmogelijk om niet op lange tenen te gaan staan, zeker in een overvolle coupé.



De ene lange teen lokt trouwens de andere uit. Veel mensen reageren als door een wesp gestoken op deze toch vooral symbolische verandering. Deels misschien omdat het een ongelofelijk schijnprobleem is waar we nu allemaal mee worden lastiggevallen, deels omdat het de suggestie wekt dat de passagiers tussen Delfzijl en Sauwerd uit zichzelf niet inclusief genoeg denken en daar een stukje opvoeding bij nodig hebben. ‘Jongens, pardon, reizigers, jullie moeten niet denken dat er alleen dames en heren in de trein zitten.’ Het is nooit leuk om als zwakzinnige te worden geadresseerd. Ironisch genoeg zaait dit onwijs inclusieve plan juist tweespalt waar de LGBTQIA-gemeenschap niet om heeft gevraagd.



Zoals gewoonlijk wordt het probleem bovendien niet opgelost maar verplaatst. Want wat te doen met meereizende honden en katten? Die kunnen we toch geen reizigers noemen? Of spreken we die soms niet meer aan? Een mooie kans voor Arriva om de NS te passeren en te laten zien wat wérkelijk inclusief denken is. Niet alleen transgenders horen erbij, maar ook muizen, cavia’s en konijnen. Hopelijk komt Arriva nog dit jaar met de zinsnede: ‘Beste zoogdieren, we naderen station Groningen….’



Willem van Reijendam