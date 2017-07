Ranomi Kromowidjojo door naar de halve finale 50 meter vrije slag

(Foto: RTV Noord)

Ranomi Kromowidjojo is door naar de halve finale 50 meter vrije slag op het WK zwemmen in Boedapest. Ze heeft de afstand gezwommen in 24,53 seconden. De halve finale zal eind van de dag plaatsvinden.





Zondag vindt de finale van 50 meter vrije slag plaats.



Verder is Ranomi Kromowidjojo zaterdag nog te zien in de finale 50 meter vinderslag. Daarnaast kan het zijn dat ze zaterdagavond Maud van der Meer in de gemengde estafettefinale vervangt.Zondag vindt de finale van 50 meter vrije slag plaats.