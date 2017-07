Hoofdveld Velocitas 1897 niet op tijd af

'De verplaatsing en omzetting van ons hoofdveld naar kunstgras zal niet op tijd klaar zijn', aldus de voorzitter van Velocitas 1897. De oplevering van het veld in Stadspark was gepland voor 1 september.

De reden voor vertraging is het niet op tijd kunnen leveren van bepaalde materialen als gevolg van de vakantieperiode. 'Wij hebben ons ongenoegen over de gang van zaken uitgesproken, maar dat heeft geen effect op de voortgang', aldus de voorzitter.De voetbalclub zal door de vertraging overlast ondervinden in de maanden september, oktober en november. 'Met name in de planningen en trainingen en wedstrijden.'