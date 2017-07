Huurdersvereniging de Maren maakt zich zorgen over planning versterking woningen Appingedam

Martin Franken van Huurdersvereniging de Maren verwacht niet dat het versterken van de 64 huurwoningen van de Woongroep Marenland in Appingedam de deadline van december gaat halen.

'Nu we de bouwwerkzaamheden live kunnen bekijken, kunnen we angstig vaststellen dat het project niet binnen de aangegeven tijd klaar zal zijn', aldus Martin Franken.Vrijdagmiddag werd bekend dat aannemer Friso Bouw bij de eerste fase drie weken vertraging heeft opgelopen door het slechte weer en technisch maleur.Martin Franken verwacht dan ook dat bij de volgende rij huizen die aan de beurt zijn dezelfde problemen gaan optreden.Harm-Jan Tolsma van aannemer Friso Bouw heeft nog wel goede hoop. 'Ik denk wel dat het systeem steeds beter gaat lopen. Daarnaast kunnen we ook altijd schakelen met de mensen die je op het project zet.'Franken denkt er toch anders over. 'Het is leuk gezegd, alleen hebben ze met drie verschillende typen woningen te maken. En bij elke type zijn er weer andere problemen.'In december moeten de 64 woningen versterkt zijn. 'Ik verwacht niet dat ze dit af hebben voor december', aldus Martin Franken.