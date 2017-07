Twee ton schade na lekkage Eemsdeltacollege

De locatie Pastorielaan van het Eemsdeltacollege in Appingedam heeft vorige maand te maken gehad met waterschade. Dit gebeurde door een geknapte waterleiding. De schade is door een expert vastgesteld op 200.000 euro.

Het heeft volgens de school behoorlijk wat mensuren gekost om de lokalen weer droog te krijgen. Daarnaast zijn plafonds vervangen en de alarminstallatie. Door de lekkage stond de hele bovenverdieping blank en hadden de plafonds van de lokalen op de begane grond ook flinke waterschade.Instrumenten die in het muzieklokaal stonden moeten worden vervangen. Ook spullen in het tekenlokaal moeten opnieuw worden aangeschaft.De school is nog in gesprek met een verzekeraar over de gemaakte kosten.De herstelwerkzaamheden zijn helemaal afgerond. Op dit moment staan er nog droogmachines in de lokalen. Die blijven deze zomer draaien.In september gaat het Eemsdeltacollege weer gewoon open en zal er volgens de school niks meer van de schade te merken zijn.