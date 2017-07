Brand in magazijn, schoenenwinkel ontruimd (update)

(Foto: Marcel Nieuwenweg/RTV Noord) (Foto: Marcel Nieuwenweg/RTV Noord)

In winkel Ziengs Schoenen in Stadskanaal aan het Europaplein is brand in het plafond van het magazijn ontstaan. De oorzaak zou mogelijk kortsluiting zijn. De brandweer heeft inmiddels het vuurtje geblust

Het is nog niet duidelijk of de winkel weer open kan of niet.