Ranomi Kromowidjojo haalt zilver op WK zwemmen

Ranomi Kromowidjojo heeft zilver behaald op de vijftig meter vlinderslag op het WK zwemmen in Boedapest. Ze tikte aan in 25,38 seconden.

Kromowidjojo moest in de finale de Zweedse Sarah Sjöström voor haar laten. Die pakte goud in 24,60, 'Kromo' finishte als tweede in 25,38. Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de Egyptische Farida Osman.'Wauw, dit is echt super nice,' zegt Kromowidjojo tegen de NOS. 'Ik heb ook een dik persoonlijk record gezwommen en nu ben ik tweede van de wereld. Dit had ik echt niet verwacht. Achter Sarah Sjöström eindigen, is geen verkeerde uitslag. Dit was een mooie race!'Kromowidjojo is zaterdagavond nog te zien in de finale van de 50 meter vrije slag. Mogelijk gaat ze ook Maud van der Meer vervangen in de gemengde estafettefinale.Zondag is de finale van de 50 meter vrije slag.