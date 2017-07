Kamerleden: 'Het wordt tijd dat schade buitengebied wordt erkend'

Kamerleden willen actie na het bericht dat juridisch bureau VanNiekerkCieremans gehakt maakt van onderzoeken door Witteveen+Bos in de buitengebieden.

Gisteren werd bekend dat het bureau het onderzoek, waardoor alle 1.600 schadeclaims in de buitengebieden zijn afgewezen, tegen het licht heeft gehouden. Dat is gebeurd in opdracht van het Groninger Gasberaad.Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): 'Ik hoop dat de bewijslast nu snel wordt omgekeerd. Dat de NAM het aannemelijk moet maken dat schade niet is veroorzaakt door aardbevingen.''Volgens de wet kennen wij geen binnen en buitengebieden', vervolgt Van Tongeren. 'Ik denk dat dit rapport over nog meer gronden geeft voor betere en fatsoenlijke oplossingen voor schades in het aardbevingsgebied.''Ik zie een goede rol weggelegd voor de arbiters. Die wijzen soms ook wel een schadeclaim af, als iemand bijvoorbeeld een steunmuurtje sloopt op een verkeerde manier. Maar over het algemeen is dit beter voor de bewoners', besluit Van Tongeren.Sandra Beckerman (SP) gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van de berichtgeving. 'Minister Kamp van Economische Zaken zou nu toch moeten inzien dat hij niet (weer) een correctie door een rechter moet afwachten. Hij moet nu zelf het rapport van Witteveen+Bos weggooien.''Het wordt tijd dat schades in de buitengebieden nu wel echt erkend worden en dat het niet worden afgedaan met een voucher.'Agnes Mulder (CDA): 'Veel mensen zetten eerder al vraagtekens bij de rapportages van Witteveen+Bos, naar aanleiding van de berichtgeving over hun onderzoeken. Dat deed het bureau zelf ook een tijdje geleden. Ik snap heel goed dat mensen zich hier zorgen over maken.''Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en de NAM op deze berichtgeving. Ik heb het rapport zelf nog niet kunnen lezen en beoordelen', vervolgt Mulder.'Het is jammer dat het nieuwe schadeprotocol er nog niet is. Ik hoop dat in het nieuwe schadeprotocol alle soorten schades, zowel aardbevingsschade als mijnbouwschade worden meegenomen.'