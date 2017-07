Oudste deelnemer halve marathon loopt gewenste tijd

(Foto: RTV Noord)

Tevreden stapt Jan Venhuis de auto weer in op weg naar huis. Niet voordat hij zijn vrouw gebeld heeft met de mededeling dat het 'weer gelukt' is. Een kwartier daarvoor is hij gefinisht in de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Venhuis wordt begin september tachtig jaar. Hij is de oudste deelnemer aan het loopevenement. Hij sluit zich in de haven van Lauwersoog aan bij de groep die een tempo van zes minuten per kilometer wil lopen.



Laatste kilometers

Venhuis moet al snel 'lossen'. 'Ik heb de fout gemaakt dat ik in het begin iets te snel wilde, maar uiteindelijk kom ik op de tijd uit die ik ongeveer in gedachten had. Ik had in de laatste kilometers nog wat over.' vertelt hij met een flink bezweet voorhoofd.



Venhuis loopt na twee uur en negentien minuten in z'n eentje in Ulrum. Hij eindigt als 37e in het klassement van 60-plussers.