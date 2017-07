Paul Zwama wint halve marathon Lauwersoog

(Foto: RTV Noord)

Hardloper Paul Zwama is winnaar geworden van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum, onderdeel van het Loopcircuit Noord-Nederland.

Zwama, geboren in Leens en tegenwoordig woonachtig in Utrecht, legde de 21,1 kilometer af in 1 uur, 7 minuten en 32 seconden. De nationale marathonkampioen van 2014 finishte met een voorsprong van ruim 6 minuten op Gary Hawery uit Lelystad.



Derde in het veld van ruim 200 lopers werd Jos Verdaasdonk uit Raalte, hij verloor 7 minuten en 24 tellen op winnaar Zwama.



Vrouwen

De Friezin Hinke Schokker was de snelste van de ruim 100 gestarte vrouwen. De atlete uit Eastermar was 1 uur, 28 minuten en 50 seconden onderweg en was 2 minuten en 10 seconden sneller dan Eva Koopman uit Groningen.



De Amsterdamse Marieke Koerts werd derde, zij finishte op bijna 4 minuten van winnares Schokker.