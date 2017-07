Martijn Keizer pakt twee truien in Ronde van Polen

(Foto: Lotto Jumbo)

Martijn Keizer uit Muntendam heeft zaterdagmiddag twee truien gepakt in de Ronde van Polen. Hij is nu leider in het puntenklassement en het bergklassement.

Keizer zat mee in de vroege vlucht, in een kopgroep van vier renners.



Peter Sagan won de etappe. Keizer kwam na 130 kilometer als 150e over de streep in Krakow, op ruim vijf minuten van ritwinnaar Sagan.