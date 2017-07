Column: Casino

Een man met half lang blond haar en een modieuze bril loopt op z'n gemakje voorbij. Met een tikkie air alsof hij veel vaker komt, gaat hij tegenover ons zitten. Ons zijn mijn collega's Adelaar en Van Koningsbrugge. En ik. Wij turen elk naar een computerscherm met daarop een roulettetafel.

Die computerschermen staan in het casino aan het Kattendiep in Stad. Op die computers kun je meespelen met de echte roulettetafels van het casino, een paar meter verderop en zelfs op tafels in Maastricht of Scheveningen. Voordeel is dat in de digitale wereld de inzetten niet zo hoog zijn als in het echte werk. Via het scherm kun je voor één eurootje al meedoen.

Precies iets voor beginnelingen en mensen met een kleine beurs, zoals Adelaar, Van Koningsbrugge en ik. Bovendien leer je zonder dat profgokkers en croupiers je op je vingers kijken of tikken, een beetje hoe het werkt. Ik ben al blij dat ik een eurootje win als ik op zwart inzet en het balletje op een zwart cijfer valt. Toch maar mooi een euro winst.

Gaandeweg vatten we naar gelang de kennis en de bierconsumptie meer moed. We durven zelfs inzetten op een van de 36 cijfers of op het befaamde nulspel, waar ik (nu nog steeds niet) geen snars van begrijp. Van Koningsbrugge is euforisch als hij 'We gaan het casino kapotmaken' zegt zonder van zijn scherm op te kijken.

Het is geloof ik de derde keer dat ik in het casino ben. De eerste maal was ook met collega's. Ik denk zo'n twintig jaar geleden. Baas Dijkhuis vond dat wij jonge vrienden wel een uitje hadden verdiend. Wij kregen een gokarrangement met een natje en een droogje en 25 gulden om mee te spelen.

De gokroes raakte mij nadat ik met een inzet van vijf gulden, er meer dan driehonderd won. Mijn winst liep zelfs op naar boven de zevenhonderd. Ik speelde als een volleerd gokker op meerdere tafels tegelijk om uiteindelijk met niks, nul gulden, platzak naar buiten te gaan.

De blonde man met modieuze bril zwaait richting één van de medewerkers van het casino. Die is bezig om een drankje in te schenken voor een andere bezoeker. Er is geen contact. De arm van de blonde man gaat nu ietwat geagiteerd richting een andere medewerker. Hij moet wel erge dorst hebben, denk ik.

De tweede casinoman ziet hem wel. Ik hoor de blonde man zeggen dat ie niet van zijn stoel af kon. Wat een kutsmoes, is mijn gedachte. Even later blijkt waarom de man niet van zijn stoel afging. Er komt een vrouw van het casino in smoking naast hem staan en betaalt hem cash dertienduizend euro. De monden van Adelaar, Van Koningsbrugge en van mij vallen open. De man won achter een zelfde computerscherm waar wij op spelen in drie minuten en 47 seconden, veel langer kan het niet geweest zijn, dertienduizend euro.

Drie gezichten staren naar de bedragen op hun computerscherm: 64, 37 en 12 euro. Het is het sein voor het echte werk. Wij gaan aan tafel. In de rij om ons geld te wisselen bij de kassa verkondigt Van Koningsbrugge 'We gaan het casino kapotspelen'. Ondertussen zie ik een bekend gezicht: Buurman.

U weet misschien nog wel die man die langsliep toen ik met gevaar voor eigen leven op een ladder stond om mijn huismuur van klimop te ontdoen en vilein vroeg hoeveel vakantiedagen ik op had genomen voor die klotenklus. Nou die dus. Buurman werkt in het casino. Volgens mij z'n hele leven al. 'Holst die wel in hè buurman? Ik mout hier nog laanger aan t waark', lacht hij als wij hebben plaatsgenomen aan de roulettetafel.

Buurman is croupier aan een andere tafel. Een duurdere. Wij hebben de 2 euro 50 fiches-tafel. Je moet tenslotte klein beginnen. De croupier en de toezichthouder hebben een bekend gezicht. Vooral dat van de toezichthouder komt me erg bekend voor. 'Moi Erik', zegt ie. Hij kent mij dus ook.

De twee waren barkeepers in een ver Oost-Gronings horecaverleden. Uit de tijd van Kleine Jan. We hebben een band. De band wordt groter als blijkt dat Van Koningsbrugge, croupier en toezichthouder dezelfde voornaam dragen. We krijgen zelf iets te drinken aangeboden. Intussen schuiven wij fiches geroutineerd op hun plek.

De croupier zwaait met zijn arm over tafel als John Travolta met Uma Thurman op de dansvloer in Pulp Fiction. Geen 'Faites vos jeux' of 'Rien ne va plus' zoals twintig jaar geleden. De roulettetafels zijn niet meer Frans in een Hollands casino. Vandaar alleen nog een armbeweging, leren wij.

Af en toe stopt de croupier wat fiches in een gleuf in de hoek van de tafel. 'Het is de fooi', vertelt de croupier. Bij een grote winst geven de spelers ook iets aan de croupiers. 't Is de belangriekste gleuf oet mien leven', zegt de toezichthouder met ene uitgestreken gezicht. Hij legt uit dat het leven zo werkt want… Hij wacht even en dan komt het: 'Gain honey zunder money'.

Ik zet voor de vijfde keer in op nummer 16. Mijn verjaardag. Ik heb het pas door als ik een hele dikke stapel groene fiches krijg toegeschoven. Ik heb gewonnen. Geluk giert door mijn lijf.

Drie Chinese dametjes, een gewone man met Gronings accent, een man uit het Midden-Oosten, drie studenten en een oudere dame met bril kijken er niet van op en zetten onverstoorbaar schijfjes in. Briefjes van honderd en fiches veel meer waard dan die van ons, vliegen over tafel. Wij blijven stoer zitten met ons stapeltje knaakschijfjes.

Ons geluk maakt hoe verder de avond vordert zware beproevingen door. Alleen Van Koningsbrugge sluit af met vette winst. Hij neemt toch gauw vijftien euro mee naar huis.Had i ie toch bijna het casino kapot gespeeld.

Als ik een uur later achter Lientje in bed schuif, vertel ik nog vol adrenaline over onze kostelijke avond. Over de belangrijkste gleuf van het leven en mijn megawinst op de 16. Lientje humt en bromt. Chagrijnig stapt ze uit bed voor een bezoek aan de wc. Ze heeft geen zin aan opgewonden casinoverhalen midden in de nacht.

Als ze terugkomt, glijdt ze in bed, trekt de dekens om zich heen en zegt: 'Hestoe ook wat geven den aan de croupiers veur de gleuf..?' Aan mijn kant van het bed valt het stil.

'Haar 'k wel docht, doe Zunege Paiter…'

Erik Hulsegge