Honderden Groningers werken mee aan Groninger Scheurkalender 2018

(Foto: Jeroen Berkenbosch)

'Wat beweegt jou in Groningen?' Honderden Groningers hebben de afgelopen weken in de vorm van een eigen gemaakte foto, gedicht of tekening hier antwoord opgegeven. De inzendingen worden straks verzameld in de Groninger Scheurkalender voor 2018.





In 2016 verscheen de eerste Groninger Scheurkalender. Inmiddels is die scheurkalender al drie keer uitgegeven. De Hanze Hogeschool gaat in samenwerking met de organisatie dit najaar een onderzoek starten naar de werking van Scheurkalender.



Groningers die nog willen meedoen aan de editie voor 2018 kunnen tot 10 augustus een inzending sturen.



Volgens de organisatie is het bijzonder om te zien dat alle inzenders uit eigen beweging laten zien wat zij mooi vinden aan Groningen.