Biervatrollen: stuiteren, rollen, zweven en zwemmen in Kloosterburen

Het is niet meer weg te denken uit het dorp en al dertig jaar een traditie. En zelfs al heb je een halve marathon gelopen alsnog wil je daar onderdeel van uitmaken.

Het is je moeder niet!! Coach – Team Urk

Elk jaar is er weer een parcours gebouwd in de Hoofdstraat van Kloosterburen. Teams moeten deze met een biervat zo snel mogelijk doorlopen, of rollen in dit geval. De wedstrijd wordt georganiseerd door de plaatselijke kroeg, café Willibrord.De teams komen uit het dorp, maar ook uit de omgeving. Vier mensen zijn er nodig en één coach. En sommigen nemen die rol wel heel serieus. Zoals de team captain van een team uit Urk. Die zijn hier op uitnodiging van de plaatselijke pedicure. 'Ja, ze zorgt al jaren voor mijn voetjes en ze zei dat hier een leuk feesie was', vertelt de team captain.En dat ze vooral voor de gezelligheid zijn, is te zien aan hun deelname. Bij meerdere obstakels lopen ze vast. Zo moet het biervat: over een Chinese muur dat ook erg veel weg heeft van een Donkey Kong spel, door een zwembad, gedraaid worden door een puzzel, opgetild worden en over een zeephelling.Als het soms wat te lief gaat dan laat de coach uit Urk van zich horen. 'Kom op!! Tillen, duwen!! Het is je moeder niet!!', schreeuwt hij.Er doen zowel heren- en damesteams mee. De dames van de Schuimhappers laten er geen gras over groeien en willen voor de eerste prijs gaan. Dat heel toepasselijk geen beker, maar een houten biervat is.Onder de dames is ook Loes Kornhorn. Vanmiddag heeft ze meegedaan aan de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum. 'Ieder jaar doen we mee. Dus ook vandaag!', vertelt ze puffend als ze klaar is met het laatste onderdeel van het parcours. 'Die vond ik echt het zwaarst. Dan moet je een ladder omhoog met een biervat'.Maar Kornhorn heeft ook dit keer weer genoten. 'Dit is echt leuk. Leuke sfeer en het is bijna nergens anders te vinden'.