VIDEO: hoosbui zorgt voor ondergelopen garages in Kropswolde

(Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

Door de hoosbuien van afgelopen nacht is een garage onder een woning aan de Meerweg in Kropswolde ondergelopen.

Ook in andere delen van Hoogezand was er wateroverlast. De riolering van de Neckstraat in Hoogezand, een deel van de Slochterstraat en de Parkstraat in Hoogezand-Sappemeer kon het vele water niet verwerken, waardoor de straten onderliepen.