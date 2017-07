Kromowidjojo haalt zilver op 50 meter vrije slag bij WK zwemmen

(Foto: Ranomi Kromowidjojo/Twitter)

Ranomi Kromowidjojo heeft zilver behaald op de vijftig meter vrije slag op het WK zwemmen in Boedapest. Ze tikte aan in 23,85 seconden. Kromowidjojo moest in de finale de Zweedse Sarah Sjöström voor haar laten. Die pakte goud in 23,69 seconden.





'Supergoed'

'Tweede van de wereld worden is geweldig, vooral met deze tijd', zei Kromowidjojo tegen de NOS. 'Ik moest gewoon onder die 24 seconden zwemmen, dat wil ik al vijf jaar. Dit is voor mij een enorm persoonlijk record. Twee tienden onder mijn vorige PR, dat is supergoed.'



De Groningse pakte deze week in Boedapest vier medailles, waarvan twee individueel. 'Ik heb ervan genoten, lekker geracet en gewoon keihard gezwommen. Alles ging goed.'



Twee keer zilver

Zaterdagavond behaalde Kromowidjojo twee keer zilver op het WK. Ze pakte de plak eerst op de vijftig meter vlinderslag, waar ze aantikte in 25,38 seconden. Een nieuw persoonlijk record.



Later op zaterdagavond haalde ze samen met Ben Schwietert, Kyle Stolk en Femke Heemskerk het zilver op de 4x100 meter vrije slag gemengde estafette.



Brons

Vorige week zondag leidde Kromowidjojo Nederland naar het brons op de 4x100 meter zwemestafette voor vrouwen.



