Afrit Oosterpoort voorgoed afgesloten

Vanaf zondagavond 24.00 uur is de afrit 'Oosterpoort' op de zuidelijke ringweg van de Stad voorgoed afgesloten.

De afrit verdwijnt in verband met de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. De komende maanden worden er al voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen uitgevoerd.De oprit 'Oosterpoort' werd eind vorige maand al afgesloten voor het verkeer. Het verkeer kan gebruikmaken van de afrit bij de Europaweg.De toe- en afrit bij de Oosterpoortbuurt komen niet terug, vanwege de verdiepte ligging. Volgens projectorganisatie Aanpak Ring Zuid blijft de Oosterpoortbuurt per auto bereikbaar via de Griffeweg aan de noordkant en de Verlengde Lodewijkstraat aan de zuidzijde.