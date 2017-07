Nieuw neerslagrecord in Eelde door natte julimaand

In Eelde is een nieuw neerslagrecord voor de maand juli gezet door de regen van deze maand. Sinds het begin van het meten van neerslag in 1906 is het nog niet eerder zo nat geweest.

Dat meldt Weeronline. Op weerstation Eelde viel tussen 1 en 30 juli maar liefst 182 mm regen. Daarmee is het oude record van 1988 verbroken, terwijl de maand nog niet helemaal voorbij is. In dat jaar viel er 160 mm in juli.De regen zorgde in juli voor veel overlast in Groningen. Zaterdagnacht liepen verschillende garages in Kropswolde onder door de regen. Eerder deze maand was er veel overlast in Hoogezand-Sappemeer, waar het water moeilijk weg liep.Volgens Weeronline valt er normaal ongeveer 80 mm neerslag in Groningen en 90 mm in Drenthe.