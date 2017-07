Brouwer op weg naar volgende ronde WK beachvolleyball

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen heeft op het WK zijn tweede groepsduel gewonnen. Samen met Robert Meeuwsen won hij van het Italiaanse duo Ranghieri en Carambula. De setstanden waren 21-16 en 21-19

Met twee zeges liggen de als tiende geplaatste Nederlanders op koers voor de knock-outrondes van het toernooi in Wenen. In de eerste set tegen de Italianen maakten ze in de slotfase het verschil. In de tweede set ging het lang gelijk op. Pas bij de laatste punten in de set drukten de Nederlanders door en beslisten de wedstrijd.Brouwer en Meeuwsen spelen dinsdag hun derde groepswedstrijd tegen het als vijftiende geplaatste Poolse duo Grzegorz Fijalek en Michal Bryl. Winst in de groep staat dan op het spel.