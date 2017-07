Nieuwe directeur Kielzog: 'Ik wil een soort gastheer zijn'

Ids Dijkstra, de nieuwe directeur van theater- en kunstencentrum Het Kielzog in Hoogezand, wil vooral tussen de mensen staan. 'Ik wil veel aanwezig zijn in het Kielzog. Bezoekers moeten me kunnen tegenkomen. Want uiteindelijk draait het toch echt allemaal om de mensen'.

Dijkstra begint op 1 september aan zijn nieuwe functie. Tot die tijd geniet hij van zijn vakantie en werkt hij zich in.En dat inwerken begint met veel inlezen. 'Over de saaie dingen, waar je straks mee aan de slag moet, waar je straks je keuzes op moet baseren. Het gaat om veel cijfers, maar ook over dingen die vroeger hebben gespeeld', zegt Dijkstra.'Als nieuwkomer sta ik er blanco in, maar ieder bedrijf heeft zijn geschiedenis. Het heeft geen nut om daar overheen te walsen.'Maar behalve lezen is inwerken ook een kwestie van kennismaken. 'Met de lokale politiek, het bedrijfsleven maar vooral ook de collega's'. En die zijn heel gemotiveerd, volgens Dijkstra.'Ze hebben samen met Yolanda Mergler, mijn voorgangster, een niet te onderschatten prestatie geleverd. De nieuwbouw waar ze mee te maken hadden heeft in ieder cultuurhuis een grote impact. De mensen hier zijn met recht trots op wat ze gepresteerd hebben'.Het Kielzog moet onder Ids Dijkstra een begrip worden in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarvoor moet de nieuwe directeur dus ook mensen uit de uithoeken van de fusiegemeente trekken.'Het wordt wel een uitdaging om mensen vanuit Steendam of Zuidbroek naar het Kielzog te krijgen. Veel mensen hebben olifantenpaadjes: die hebben een bepaald theater waar ze naartoe gaan. En als mensen er eenmaal aan gewend zijn, is het lastig dat om te buigen'.Maar Dijkstra heeft wel een plan. 'Het begint bij de cultuureducatie. Daarin hebben we een heel breed en fantastisch aanbod. Dus het zal beginnen bij de kinderen die op een muziekschool willen, of die theaterlessen willen volgen. Daar ga ik dan ook zwaar op inzetten, om het Kielzog in de samenleving te plaatsen'.'De kunst is dat het vanzelfsprekend is dat het Kielzog er is, dat mensen het logisch vinden om er naartoe te gaan. Dat is in Roden en Drachten heel goed gelukt'. Dijkstra werkte eerder als directeur van Landgoed Mensinge in Roden als Hoofd Bedrijfsvoering bij De Lawei in Drachten.Ondanks zijn ervaring vindt Dijkstra het lastig om uit te leggen wat voor directeur hij is. 'Dat moet je eigenlijk aan anderen vragen', lacht hij. 'Maar ik leg de focus op de buitenkant, door mezelf en het Kielzog te laten zien aan de mensen. Tot nu toe is het mij overal gelukt om middenin de samenleving te staan'.De nieuwe directeur wil daarom veel zichtbaar zijn voor iedereen. 'In een rol van vraagbaak of gastheer. Ik vind het leuk om met mensen in contact te treden, en wil het graag goed doen voor anderen. Dus zo'n rol zie ik voor mezelf wel zitten'.En hoewel Dijkstra eerder vooral in Drenthe en Friesland heeft gewerkt, heeft hij ook wel wat met Groningen. 'Ik heb tientallen jaren in Groningen gewoond en gestudeerd. Bovendien komt mijn moeder uit de omgeving van Slochteren en heb ik daar veel familie'.En zelfs het Kielzog kent Dijkstra al heel erg goed. 'Toen ik 18 jaar was, zat ik op de vrachtwagen. Het Kielzog was toen één van mijn klantjes waar ik altijd de spulletjes bracht. Dus ik ken het Kielzog al dertig jaar. Als je het zo bekijkt, zit het eigenlijk al in mijn bloed', lacht de nieuwe directeur.Of Dijkstra zin heeft in zijn nieuwe rol voor het Kielzog? 'Ja, ontzettend veel. Elke dag dat ik er meer over lees en praat met mensen die ermee te maken hebben, stijgt mijn enthousiasme'.