'Zondagnacht goed weer om sterrenregen te zien'

Zondagnacht is er een goede kans om vallende sterren te zien. Er dringen ongeveer 23 stukken ruimtepuin per uur de dampkring binnen. Ook is het helder weer tijdens het grootste deel van de nacht.

Dat meldt Weeronline. Elke twee tot drie minuten dringt er een stukje ruimtepuin de dampkring van de aarde binnen. De verbranding daarvan zorgt voor een lichtspoor, dat met het blote oog is te zien.Zondagavond en nacht is er opklarend weer in Groningen en wordt het twaalf tot veertien graden. In de nacht is er kans op mistbanken. De wind komt uit het zuid tot zuidwesten en is zwak tot matig.De maan gaat zondagnacht net iets voor 01:00 uur onder, waardoor in gebieden ver weg van grote steden donker genoeg is om de vallende sterren goed te kunnen zien. De sterrenregen kan het beste tussen 02:00 en 04:00 uur worden bekeken.Volgens Weeronline zullen de meeste vallende sterren te zien zijn aan de noordoostelijke hemel.Vanaf 11 augustus neemt het aantal (zichtbare) meteoren weer toe. Op 13 augustus is een heuse meteorenregen van de Perseïden te verwachten met 44 meteoren per uur.De jaarlijkse meteorenzwerm van de Perseïden is de bekendste in Nederland. Deze meteoren horen bij de zogeheten Perseïdenzwerm. Die bestaat uit brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle.