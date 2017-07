Door de mand: Kees Vlietstra knauwt Gronings

(Foto: RTV Noord)

'Je praat raar,' zegt Albert. Ik kijk mijn teammanager verbaasd aan. 'Hoe bedoel je Appie? Ik praat zoals ik denk. Snel en warrig.'

'Nee', zegt Albert. 'Dat is het niet. Normaal begrijp ik niet wat je zegt maar nu kan ik je gewoon slecht verstaan. Je knauwt. Heb je weer met je broertje gepraat?'



Albert had gelijk. Ik had tweeëneenhalf uur met mijn broertje in de auto gezeten. We reden samen naar Bennekom waar ik als coach van Jong Oranje de laatste wedstrijd van het seizoen ging spelen. Tegen Taiwan. En omdat Ricky Wu bij Taiwan ging meespelen wilde Mike dat pokke eind naar Bennekom wel meerijden. Kon ie eindelijk Ricky weer eens zien. Mike en Ricky zijn vrienden. Vrienden op afstand want Ricky woont in Taiwan en Mikie in Peize. Je kan niet alles hebben.



Appie had gelijk. Als ik met mijn broer praat dan knauwen we Stad Gronings. We slikken zoveel mogelijk letters, of liever nog, hele lettergrepen, in. En we knauwen grof. Tepels op vrouwenborsten noemen we brommerhandvaten of sigarenpeuken. Een vrouw van boven de middelbare leeftijd is een swaitproeme. Dat werk. We kunnen daar niets aan doen. Het gaat automatisch. Zelfs in de zeldzame stiltes hoor je het knauwen. Het was dus logisch dat Appie ons eigen taaltje niet kon verstaan. Ik heb altijd even wat tijd nodig om te schakelen van het Gronings naar het ABN wat nog steeds de voertaal is op Papendal.



Maar goed, terug naar Wu. Ricky heeft drie seizoenen voor Nic. in Groningen gekorfbald. In de eerste twee seizoenen woonde hij om de hoek van het Holland Casino. Dat was lucratief voor het gokpaleis, minder voor Ricky. Het derde jaar woonde hij bij mijn broertje in huis. Dat was lucratief voor Ricky, minder voor Mikie.



In de eerste week van die maandenlange logeerpartij kwam het jongste zoontje van mijn broer midden in de nacht en in lichte paniek naar zijn vader: 'Pap, Ricky is gek geworden. Hij is aan het schelden op zijn laptop.' Bij controle bleek Ricky aan het skypen met Taiwan.



In het seizoen 2009-2010 is mijn broer hoofdtrainer van Nic. In dat jaar werd Ricky Wu gecontracteerd. Wu was een welkome versterking. Een onnavolgbare en spectaculaire schutter. In zijn eerste seizoen schoot The Asian Sensation 123 ballen binnen en werd gekozen tot Debutant van het Jaar. Daar zag het bij aankomst in Nederland niet naar uit. Maandag 2 november 2009 kwam Ricky aan op Schiphol. 's Avonds at hij, in het kader van snelle integratie, boerenkool met worst bij teamgenoten. 'Super lekker' volgens Wu in een interview met RTV Noord. Een dag later was de eerste training van Ricky met de selectie van Nic. Ricky was een beetje moe door de jetlag en nogal onwennig door de spanning. Hij liet nou niet bepaald zien dat hij een aanwinst zou zijn voor het eerste. Sterker nog: hij speelde voor de keutel. Trainer Mike keek bezorgd. Ik zat op een bankje de training te observeren. Mike zocht oogcontact met me. 'Met wat voor gebakkie ben ik nu weer opgezadeld' zag ik hem denken. Nadat hij de groep aan een nieuwe oefening had gezet liep Mike naar de kant en siste me toe: 'Zijn er godverdomme meer dan een miljard Chinezen. Krieg ik dizze.'



Mike werd een paar jaar later, onder andere door een weergaloze Wu, gekozen tot Coach van het Jaar.



Het weerzien tussen beide mannen in Bennekom was hartelijk. Ze knauwden als vanouds. In het Engels.



Ricky was met het Taiwanese Team in Nederland ter voorbereiding op de World Games in Polen. We verloren de oefenwedstrijd met Jong Oranje kansloos van Volwassen Taiwan. Een week later op de World Games schreven Ricky Wu en consorten historie door in de halve finale België te verslaan. Sensationeel. Voor het eerst speelde Nederland niet tegen de zuiderburen in de finale van een groot toernooi. Voordeel voor de Belgen was dat ze, na diepe ontgoocheling, ook eens mochten ervaren hoe het is om de laatste wedstrijd van een toernooi te winnen. België pakte het brons ten koste van Duitsland.



De World Games zijn trouwens de Olympische Spelen voor niet olympische sporten. Het is het op één na grootste multisport evenement ter wereld en het voorportaal van het grootste. Sporten als gewichtheffen, rugby sevens, trampolinespringen, taekwondo en badminton zijn via de World Games olympische programma sporten geworden.



Voor Sarèl de Jong, én Nederland, is het te hopen dat kickboksen binnenkort ook naar de Olympische Spelen promoveert. Sarèl, uit Meedhuizen, was de koningin van de World Games. Ze pakte onverwacht goud in de klasse tot 65 kilogram. Of was het toch niet zo onverwacht? In de aanloop naar de World Games vertelde Jan Sjouke van den Bos, de Nederlandse Chef de Mission, me namelijk dat hij Sarèl had zien trainen in Wagenborgen ('wat een pokke eind rijden'). 'Dat meisje verandert in een beest zodra ze de ring instapt. Die moet je echt niet in een donker steegje tegenkomen. Die gaat je dood vermoorden', vertelde hij me. Nou had ik toch al niet de ambitie om in een donker steegje in Wagenborgen te gaan paraderen maar nadat Jan Sjouke me waarschuwde heb ik toch maar even via live streams de wedstrijden van Sarèl gevolgd. Wat een power. Wat een talent. Wat een topsporter.



Een dag na haar finale werd Sarèl geïnterviewd door World Games NL. (Sudio Wroclaw deel 8). Voor mij nu al nominatie Sonja Barend Award 2017 voor beste tv interview. En dat kwam met name door de trainer van Sarèl die ook aan tafel zat: Denis van der Giessen. Een boom van een vent met tatoeages all over his huge body. Diezelfde Denis raakte emotioneel toen hij de beelden van zijn pupil in de finale terugzag. Hij brak. Sarèl probeerde hem te troosten. Daar werd het niet makkelijker van. Hij probeerde niet te knauwen. Toch hoorde ik gelukkig een Gronings accent door zijn ABN heen. Denis van der Giessen moet door het NOC*NSF worden genomineerd voor Coach van het Jaar. Mijn Groningse stem heeft ie.