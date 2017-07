DWS niet blij met verbouwing recreatiebad Pagedal

Stichting DWS baalt van het feit dat het huidige recreatiebad in zwembad Pagedal in Stadskanaal gaat verdwijnen.

Er vindt een verbouwing plaats, waarna het recreatiebad plaatsmaakt voor een conferentiezaal. Naast het wedstrijdbad verrijst dan een kleiner recreatiebad, maar daar kan DWS niet mee uit de voeten.De stichting maakt gebruik van het warme bad waar mensen met een spieraandoening kunnen zwemmen. Voorzitter Ina Deuring is teleurgesteld. 'Wij zwemmen er elke donderdagochtend met ruim veertig mensen, al ruim 22 jaar vanaf de opening.'Ze is blij met de huidige faciliteiten en ziet het nieuwe bad, dat zes bij drie meter zou worden, niet zitten 'Onze mensen, die passen daar gewoon niet in', laat Deuring weten. 'En er is bijvoorbeeld een makkelijke trap waarmee mensen makkelijk in en uit het water kunnen. In andere zwembaden zijn ze steil en sommige van onze mensen kunnen dan het water niet in.'Pagedal-directeur Edwin Postma vindt dat hij DWS voldoende kan bieden. 'Dat warme waterbad kan ook ingezet blijven worden met therapiegroepen, daar kunnen we gewoon in voorzien', laat hij weten. Daarnaast geeft hij aan dat partijen met hem in gesprek kunnen.Coalitiepartij PvdA wil weten welke gevolgen de verbouwing heeft voor partijen als DWS. Grietje Schipper: 'Ik ga met de fractie kijken wat we hierin kunnen betekenen.'