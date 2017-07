Marcel Wouda: 'Ik hoop dat Ranomi doorgaat'

Marcel Wouda hoopt dat Ranomi Kromowidjojo doorgaat met zwemmen, al laat de hoofdcoach van de Nederlandse ploeg die keuze volledig aan haar.

De 26-jarige Groningse pakte afgelopen week bij de WK in Boedapest vier medailles. Kromowidjojo kreeg met die medailles én razendsnelle tijden de bevestiging dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort.Binnen nu en een aantal weken beslist de drievoudig olympisch kampioene of ze doorgaat tot de Spelen van 2020 in Tokio.'Zij bepaalt dat zelf, daar ga ik niet over speculeren', zei Wouda zondagavond vanuit Boedapest. 'Voor mij is het heel simpel. Ranomi vindt zwemmen ontzettend leuk, het geeft haar veel plezier en energie. Het is een enorm zwemdier.Zolang ze dat voelt en het graag wil blijven doen, moet ze gewoon doorgaan. En als ze dat niet meer voelt, moet ze een andere beslissing nemen. Het is aan haar.'Wouda noemde Kromowidjojo's race van zondagavond 'briljant'. De coach denkt dat de goede tijden van de Groningse waterrat het resultaat zijn van een lang proces met een sterk coachtrio. 'Er is een heel mooi werkklimaat in Eindhoven en de sporters voelen zich daar heel. Ranomi komt altijd met veel plezier naar de training.'