Wachten op waarschuwingsborden: bocht Siersteenlaan moet veiliger

Drie ongelukken in één week. In een scherpe bocht aan de Siersteenlaan in Stad is het vorige week drie keer raak. 'Dit kan zo niet langer', vindt Liesbeth Goudman. Zij woont aan de laan en ziet regelmatig ongelukken die met een sisser aflopen.

Goudman doelt op het verbindingsstukje vanuit Vinkhuizen richting De Held. Dat lijkt het einde van de bebouwde kom te zijn, waardoor mensen er snel gas geven. 'Maar er zit een hele scherpe bocht in de weg', vertelt Goudman.'Mensen zijn snel geneigd harder te rijden dan vijftig omdat het één lange, rechte weg is.' Auto's tollen er regelmatig in de bocht en inmiddels is de vijfde lantaarnpaal omver gereden. 'Er is nooit persoonlijk letsel geweest, maar wanneer gaat dat wel gebeuren?', vraagt de bewoonster zich af.Ze ondernam actie en schreef een brief aan de gemeente. 'Er spelen hier drie factoren een rol, zeiden ze. Er wordt te hard gereden - met name door jonge rijders -, het wegdek is vaak nat en de bocht is erg onoverzichtelijk.'De politie zegde daarop toe een stroefheidsmeting te gaan doen en waarschuwingsborden te plaatsen.Goudman wil nu dat dit zo snel mogelijk gebeurt. 'Want het slechte weer komt eraan. Die drie ongelukken in één week, dat was ook met een nat wegdek. Een lantaarnpaal omver rijden is niet zo erg, maar een fietser wel', aldus de bezorgde buurtbewoner.