Oma Kromowidjojo: 'Misschien heeft Ferry wel een hele goede invloed'

Ondanks haar 82 jaar zwemt de oma van Ranomi Kromowidjojo nog steeds twee keer per week. Het afgelopen weekend zat ze aan de buis gekluisterd om haar kleindochter in actie te zien op de WK. 'Harstikke geweldig', jubelt mevrouw Deemter.

'Ik heb steeds voor de televisie zitten kijken hoe het afliep. Soms wel op het puntje van de stoel. En vooral met de vier keer honderd vrij en dat met die mannen d'r bie...' Mevrouw Deemter doelt op de gemengde estafette. 'Dat vond ik geweldig. Dan denk ik 'hoalt ze 't? hoalt ze 't? Geweldig!'Het was een mooi weekend voor de familie Kromowidjojo, want Ranomi pakte vier medailles op de WK zwemmen in Boedapest. Vanuit haar seniorenwoning in Sauwerd leefde oma Deemter volop mee. Zelf lag ze vroeger vaak met Ranomi in het water.'Misschien heeft Ferry wel een goede invloed', doelt mevrouw Deemter op de progressie die Ranomi de laatste tijd maakte. ''s Morgens kun je samen opstaan en tegelijk naar het zwembad...' Een andere verklaring heeft mevrouw Deemter niet.De media beweren inmiddels dat de 27-jarige Kromowidjojo misschien wel in de herfst van haar carrière zit. Haar concurrentes Sarah Sjöström (23) en Simone Manuel (20) zijn een stuk jonger. 'Dat lijkt toch nergens op. Als je 27 bent, ben je toch niet in de herfst van je carrière? Dat ben ík', lacht ze.Over de toekomstplannen van Ranomi zit ook mevrouw Deemter nog in dubio. Zou de Groningse zwemster de handdoek binnenkort in de ring gooien of zou ze toch doorgaan tot de Olympische Spelen van Tokio in 2020? 'Soms denk ik van wel. En soms denk ik dat ze wel eens een andere baan zou willen.'