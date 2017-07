Knoalster veelpleger loopt tegen de lamp door lokfiets

(Foto: Erik Hogeboom)

Een 32-jarige man uit Stadskanaal moet wegens diefstal van een fiets een maand achter de tralies zitten. De politierechter acht bewezen dat de Knoalster in april een fiets heeft gestolen in Stad.

Lokfiets

De man stal in de Rode Weeshuisstraat een lokfiets van de politie. Aan sensoren op de fiets zagen agenten dat het rijwiel rond twee uur in de nacht in beweging kwam. Het spoor leidde naar een aantal straten verderop. De Knoalster werd daar aangetroffen met de fiets in de hand. Hij ontkende de fiets te hebben gestolen, maar camerabeelden wezen anders uit.



De man heeft een drank- en drugsverslaving en wordt beschouwd als veelpleger.