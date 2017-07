Medewerkers Novatec gaan OV-fietsen verven

(Foto: Apdency.Wikimedia)

Werkvoorzieningsschap Novatec in Tolbert gaat OV-fietsen verven in de kenmerkende blauw-gele kleuren. Daarvoor heeft het schap een contract getekend met het Amsterdamse bedrijf Roets-bikes.

Spuiten en bestickeren

In Tolbert worden de fietsen bespoten en bestickerd. De afgelopen maanden is al proefgedraaid om te kijken of het werkvoorzieningsschap aan de kwaliteitseisen kan voldoen.



Nauwkeurig klusje

Het werk is dusdanig nauwkeurig dat maar een beperkt aantal personeelsleden het werk mag doen. In totaal zijn er zo'n tien werknemers met de OV-fietsen in de weer.



De fietsen zijn op grotere stations en OV-knooppunten te huur.