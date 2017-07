Werk aan Helperzoomtunnel gaat dag en nacht door

De bouwers van de Helperzoomtunnel in Groningen werken tijdens de 'treinvrije' periode van 6 tot 14 augustus dag en nacht door, ook in de weekenden.

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen, Winschoten en Veendam ligt in die periode helemaal stil. Voor de werkzaamheden geldt een strakke planning. In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus wordt met het werk begonnen als de laatste trein is gepasseerd. Maandagochtend 14 augustus moet het spoor weer beschikbaar zijn voor de eerste trein.Omwonenden ontvangen een brief met informatie over de werkzaamheden en de verwachte overlast, meldt de organisatie Aanpak Ring Zuid.Een oude kademuur op het bouwterrein zal worden gesloopt. Begin dit jaar werden de bouwers van de Helperzoomtunnel verrast toen ze op deze kademuur stuitten. De muur stond niet op de tekeningen. Onderzoek wees uit dat de kademuur onderdeel is geweest van een spoorbrug, die op verzoek van de voormalige eigenaar van het terrein was aangelegd.Ook worden voorbereidingen getroffen om de tunnel onder het spoor te kunnen schuiven. Dat zal in het voorjaar van 2018 gebeuren. De tunnel wordt eerst naast het spoor gebouwd.In de treinvrije periode zijn er ook werkzaamheden bij de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Daar zijn de voorbereidingen al voor begonnen.Treinreizigers zullen worden vervoerd met bussen. NS en Arriva raden reizigers aan voor vertrek de reisplanner te gebruiken.