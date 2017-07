Verstandelijk beperkte vrouw na twee dagen weer terecht

Jantje Langedijk, de vrouw uit Groningen die werd vermist, is vanochtend in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

De 57-jarige vrouw heeft een verstandelijke beperking en werd zaterdagavond voor het laatst gezien. Maandagochtend kwam de vrouw zelf naar huis is komen lopen. Ze woont in een opvang in Stad.De politie vroeg eerder om tips rondom de vermissing van de 57-jarige vrouw: