Lopend Vuur: Met de hand leren schrijven is nergens meer voor nodig

Steeds meer kinderen hebben een onleesbaar handschrift of hebben moeite met pen en papier te schrijven. 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft hier last van, blijkt uit onderzoek.

Het onderwijs besteedt steeds minder aandacht aan de handschrijfvaardigheid van kinderen. Is dat erg? Moet je gewoon ook in ons digitale tijdperk netjes met pen en papier kunnen schrijven? Of is dat, net als de typemachine en de ganzenveer, gewoon iets van vroeger?