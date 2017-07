Codrington: 'Geen selfie met Usain Bolt'

(Foto: RTV Noord)

'Op het moment zelf denk je daar niet zo over na, omdat je toch vooral met jezelf bezig bent. Na afloop van de race komt het besef dat je tegen Bolt liep', vertelt Giovanni Codrington.

Afscheid

De sprinter uit Groningen die onlangs voor de eerste keer Nederlands kampioen outdoor werd, liep een maand geleden tegen Usain Bolt. Het was één van de laatste wedstrijden van de Jamaicaan. Bij het wereldkampioenschap atletiek dat het aanstaand weekend in Londen begint, neemt Bolt afscheid.



'Ik hou daar niet van'

Codrington doet zelf ook mee in Engeland. Niet op de 100 meter individueel. Hij maakt deel uit van het Nederlands team op de 4x100 meter estafette.



De Groninger heeft er geen behoefte aan om zichzelf met Bolt te vereeuwigen. Een selfie met de grote atletiekster hoeft voor hem niet. 'Ik ben niet zo'n type dat met hele beroemde mensen op de foto gaat. Ik hou daar niet van.'