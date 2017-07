Op zoek naar kinderkappers voor de voedselbank

Een kappersstoel in de voedselbank. Tineke Wolters bedacht het plan toen ze bij kledingbank Maxima kinderen zag die niet altijd even goed geknipt waren. 'En elk kind moet met een mooi kapsel naar school kunnen in september', aldus Wolters en haar collega Irene Roelfsema.

De vrijwilligsters zijn daarom op zoek naar kappers die vrijwillig kinderen willen knippen op de nieuwe locatie van de voedselbank aan de Ulgersmaweg per september.'Tegenwoordig hebben kinderen een goed idee van wat ze willen met hun haar. Vroeger deden moeders dat zelf, maar die kunnen dat niet meer. Kappers zijn heel creatief en tegenwoordig is het fijner als je met een mooi kapsel, waar een kind trots op kan zijn, naar school gaat.'Daarom hopen de dames dat een aantal kappers hen vrijwillig uit de brand wil helpen. 'Naar verwachting hebben we ongeveer tien kappers nodig in de maand. Als een aantal kappers drie uur zou willen doneren aan ons, zijn er een heleboel kinderen blij dat ze weer met een mooi kapsel naar school kunnen in september.'Daarbij doelt Roelfsema specifiek op jongens en meisjes die op de kappersvakschool zitten. 'Derdejaarsstudenten mogen zelfstandig knippen en daar zouden we dus heel graag een beroep op doen', laat ze weten.Ook heeft ze een speciale oproep voor Jan Reitsma uit Bedum. Hij werkte veertig jaar in een zaak aan het Zuiderdiep en is inmiddels gepensioneerd. 'Als hij gezond is in lijf en leden, dan zouden we hem ook heel graag hier zien!'Kappers kunnen bellen en zich melden bij de voedselbank. Daar ligt een agenda waar cliënten zich kunnen inschrijven voor een afspraak met één van de kappers.