Hoogezandster kopschoppers krijgen taakstraf en training

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Voor het slaan en schoppen van een man op de Grote Markt in Stad moeten drie mannen van 20, 21 en 25 jaar uit Hoogezand een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Daarnaast krijgen ze een maand voorwaardelijk cel.

De politierechter acht een poging tot doodslag niet bewezen. Wel hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ze ging mee in de eis van de officier.



Duwen en slaan

In de nacht van 25 maart sloegen de drie een man knock-out op het plein voor de Drie Gezusters. De man werd in de rug geduwd door het groepje Hoogezandsters. Toen het slachtoffer verhaal wilde halen, werd hij vol in zijn gezicht geslagen.



Toen hij op de grond lag, kreeg hij trappen tegen zijn hoofd. Een getuige belde daarop de politie. De Hoogezandsters werden in zwaar beschonken toestand afgevoerd naar het bureau. De mannen herinnerden zich niets van het zinloze geweld.



Het letsel van het slachtoffer bleef beperkt tot builen op zijn hoofd.



'Wat een onzin'

Naast de straf moeten de mannen zich onder toezicht stellen en moeten ze meewerken aan een verplichte training 'Alcohol & Geweld'. Deze training vindt het trio onnodig. 'Wat een onzin', stelde de 20-jarige Hoogezandster. 'Ik werk daar niet aan mee.'



De Hoogezandsters zijn alle drie eerder veroordeeld geweest voor openlijk geweld.