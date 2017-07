Camerabeelden zijn te slecht voor een veroordeling

(Foto: Flickr/Hamza Butt (Creative Commons))

Buren filmden hoe er tegenover hen werd ingebroken, maar de beelden zijn te slecht om een 29-jarige Stadjer veroordeeld te krijgen. Hij is vrijgesproken.

Mobieltje

In maart zag een bewoner van de Noorderkroonstraat in Groningen hoe er bij de overburen werd ingebroken. De ooggetuige filmde met de telefoon hoe twee mensen bezig waren het keukenraam open te breken.



Wasbak

Toen de politie arriveerde, rende een verdachte door de straat. Hij werd aangehouden in een huis even verderop, waar hij zich onder een wasbak verstopte.



Proeftijd

De man bekende dat hij bij de Noorderkroonstraat was geweest, maar ontkende dat hij had ingebroken. Hij zei dat hij wegrende, omdat hij was geschrokken van de sirenes. De man die al meerdere woningovervallen heeft gepleegd, zat nog in een proeftijd na een eerdere celstraf.



De telefoonbeelden die de buren maakten van de inbraak, waren te vaag. Het blijft daardoor onduidelijk wie het keukenraam heeft opengebroken.