Qbuzz probeert jongeren te verleiden om buschauffeur te worden

Qbuzz begint dit najaar een campagne om meer jonge buschauffeurs te trekken in het Noorden. Veel buslijnen op andere plekken in het land staan namelijk al op het spel door een tekort aan chauffeurs.

Dat meldt de NOS . Veel chauffeurs zijn al wat ouder, gaan de komende jaren met pensioen en jongeren staan niet te trappelen om buschauffeur te worden.'Hier in het Noorden valt het nog wel mee', laat Qbuzz-woordvoerder Michèl van der Mark weten. 'De komende jaren verlaten gemiddeld dertig mensen per jaar ons bedrijf vanwege pensioen. Dat is overzichtelijk, maar als je het optelt stromen er toch best wat mensen uit.'Toch lukt het Qbuzz deels wel om het gat op te vullen. 'We zien steeds meer jonge buschauffeurs en -chauffeuses, maar we moeten wel ons best doen om die dertig per jaar te vinden.'Daarom werkt Qbuzz aan een nieuwe campagne. 'We gaan aandacht besteden aan het vak, want dat is ontzettend leuk. Je hebt niet alleen maar 'gewone' bussen, maar ook waterstofbussen, dubbeldekkers, elektrische bussen... Aan die achtergrond willen we aandacht besteden. Want de meeste mensen denken dat het van A naar B rijden is.'Bovendien rijd je als chauffeur op één dag soms wel vier of vijf types bussen van allerlei verschillende lengtes, volgens de woordvoerder. 'Je doet de hele dag andere lijnen door de provincie en je ontmoet allerlei mensen uit Groningen en Drenthe.'Qbuzz werft nu nog mensen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 'Maar dat wordt steeds moeilijker, dus het zal wel die kant op gaan dat we een volledige opleiding moeten aanbieden.'Qbuzz verwacht de nieuwe campagne in het najaar te lanceren.