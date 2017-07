Oostnielanders willen bescheiden 'dorpshut' om in te hangen

De wens voor een dorpshut komt voor de Oosternielanders een stap dichterbij. Afgelopen week kocht de gemeente Eemsmond de grond met het 'gapende gat' midden in het dorp van de NAM.

Het dorpje in het noorden van de provincie telt honderdvijftig inwoners en heeft een mooie lintbebouwing. Toch zit er een 'rotte kies' tussen. Daar stonden eerder twee huizen die er slecht aan toe waren, maar deze zijn inmiddels gesloopt.De gemeente kocht de grond weer terug en wil deze best aan de inwoners kwijt. Die willen al heel lang een plek om samen te komen. 'Eerst zaten we weleens in het speeltuintje, maar dat kan eigenlijk niet meer', vertelt Klaas Scholten van Dorpsbelangen.De inwoners hebben een bescheiden wens. 'Niet een groot, gemetseld gebouw met alles erop en eraan, maar een houten gebouwtje om met z'n allen te zitten', schetst Scholten. 'En het liefst maken we het energieneutraal.'Er is goede hoop dat de plannen werkelijkheid worden, maar eerst moet de dorpsraad in overleg met de gemeente. 'Om te kijken wat hun voorwaarden zijn. Ook met de bewoners moeten we om tafel voor de wensen. We moeten een plan hebben, een tekening hebben.''En dan kunnen we fondsen gaan aanschrijven', klinkt het hoopvol uit Scholtens' mond. Of de NAM mee wil werken is nog onduidelijk. 'Er zijn gesprekken over geweest, maar er zijn nog geen definitieve toezeggingen gedaan.'