Diette Doesburg vindt het tijd voor haar kant van het verhaal

Na ruim 12 jaar is de afwikkeling van het faillissement van Maas Shipyards nog steeds niet afgerond. Eigenaresse Diette Doesburg vindt het tijd dat haar kant van het verhaal naar buiten wordt gebracht. Daarom komt er een boek over de zakenvrouw, geschreven door Gerrit Brand.

De zon schijnt wanneer ik een bezoek brengt aan Diette Doesburg in het hart van de stad Groningen. De zon, die de laatste jaren niet altijd straalde voor de onderneemster. Maar Doesburg laat zich niet kisten.Rehabilitatie zoekt ze niet, zegt ze, 'want waarom zou ik dat nodig hebben?'. Maar dat Doesburg zelf haar verhaal wil brengen, is duidelijk. Ze heeft een website in het leven geroepen waarop een aantal artikelen zijn geplaatst waarin ze haar kant van het verhaal brengt.'Er is veel over mij gezegd en geschreven, niet altijd naar waarheid, maar ik heb eigenlijk nooit zo begrepen waarom er iemand überhaupt geïnteresseerd is in Diette Doesburg', vertelt de hoofdpersoon zelf aan de keukentafel. 'Ik vind dat wanneer er veel over mij naar buiten gebracht wordt, ik ook recht heb om mijn verhaal te doen. Er komt een boek en daarvoor lever ik input. Dit doe ik ook om andere mensen te laten zien dat zij ook de mogelijkheid hebben om hun woorden op papier te zetten, bijvoorbeeld wanneer hun kant van het verhaal onvoldoende naar voren komt.'De naam Diette Doesburg is onlosmakelijk verbonden aan de scheepsbouw in onze provincie. In de jaren '90 en aan het begin van twintigste eeuw is ze eigenaar van enkele grote rederijen, waaronder Maas Shipyards. Het faillissement van haar werf zit haar nog altijd dwars na 12 jaar. Het boek is nog niet dicht, want de zaak is nog altijd niet afgerond. De laatste strijd tussen de curatoren van Plas|Bossinade en Doesburg is onlangs gestreden. Inzet: de veiling van haar woning aan de Ossenmarkt.'De curatoren wilden een aanvang maken met een veiling van de woning', vervolgt ze. 'Deze zaak diende onlangs voor de rechtbank in Groningen. De rechter vroeg meermaals aan meneer Entzinger (curator, red): 'Meneer Entzinger, is het na 12 jaar nog niet genoeg?'.' De veiling ging uiteindelijk niet door. 'We hebben met elkaar gesproken en de curatoren hebben de veiling ingetrokken.' Stress bezorgt het haar niet meer, zegt ze. 'Het is zoals het is.'Als zakenvrouw blijft Doesburg op de achtergrond actief. 'Ik word hier en daar gevraagd om dingen aan elkaar te praten. Daarnaast help ik nog een bedrijf in Duitsland. Dat zijn allemaal leuke dingen. Dat is ook belangrijk, want ik word in augustus 68 jaar. Ik ben op dezelfde dag jarig als mijn vader, die op 4 augustus ruim 22 jaar geleden verongelukte. Als ik mijn verjaardag haal heb ik een leeftijd die mijn vader nooit heeft bereikt. Het belangrijkste voor mij is gezond blijven, lekker eten en drinken en veel debatteren met vrienden. Daar wil ik me op richten.'Curator Wim Entzinger laat in een reactie weten dat er tijdens de schorsing van het kort geding met Diette Doesburg en haar advocaat afspraken zijn gemaakt over de verkoop van haar woning aan de Ossenmarkt.'We hebben samen afgesproken tot 1 november de tijd te nemen om de woning te verkopen, om een hogere opbrengst te genereren dan middels een veiling het geval is. Mocht dat niet lukken, dan zal de procedure om de woning te veilen alsnog in werking worden gesteld.' Zakenvrouw Doesburg verliest zaak bij Hoge Raad; miljoenenclaim blijft staan (2016) Diette Doesburg nog steeds actief in scheepsbouw (2013) Doesburg moet 5 miljoen betalen aan Maas Shipyards (2008)