Overvaller die met kapmes tankstation wilde overvallen krijgt werkstraf

(Foto: RTV Noord/Google Streetview)

Voor een overval op het tankstation aan de Zonnelaan in Groningen moet een 21-jarige Stadjer als straf 120 uur werken. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden.

De man stapte in december met twee medewerkers van de verslavingszorg naar de politie. Hij bekende op het bureau dat hij in november met een kapmes in de hand het tankstation was binnengestapt. 'De man handelde puur uit eigen gewin', zei de rechter.



Bang

Hij was onder druk gezet door de mededader. Die is overigens nooit gevonden, en de naam van die man wil de Stadjer uit angst niet noemen.



Drugs

Beide mannen maakten ruim 300 euro buit, dat werd opgemaakt aan drugs. De 21-jarige is niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Volgens deskundigen kampt hij met ontwikkelingsstoornissen, ADHD en lijdt hij aan een cannabisverslaving.