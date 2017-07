Werkstraffen voor witwassende hennepkwekers

Een 44-jarige man uit Harkstede en een 35-jarige Groninger zijn veroordeeld tot celstraffen van twee en drie maanden voorwaardelijk vanwege hennepkweken en witwassen.

De Harksteder moet daarnaast een taakstraf van 180 uur uitvoeren. De Stadjer kreeg een taakstraf van 240 uur.



Anonieme meldingen

De politie kreeg meerdere anonieme meldingen binnen over de twee. Bij een inval in een schuurtje werden 3152 stekken hennep gevonden. Ook stonden er tachtig moederplanten. De man uit Harkstede bekende en vertelde dat hij de kwekerij zelf had opgezet en hier ook stroom voor had afgetapt.



De man zou de stekjes voor maar 1,50 euro hebben verkocht. Dit geloofde de rechter niet. Bij een huiszoeking werden verder een stroomstootwapen en een semi-automatisch gaspistool gevonden.



Huis van zijn oma

Ook kwamen er anonieme meldingen binnen over de 35-jarige Groninger. Daarop werd een huiszoeking gedaan in het huis van zijn oma. De man sliep daar af en toe. In het huis werden een boksbeugel en 114.000 euro gevonden. De man zou het geld hebben verdiend met hennepteelt. Dit bedrag is in beslag genomen.



De Harksteder tapte de stroom illegaal af. Hij moet ruim 2400 euro terugbetalen.



Woonwagenkamp

De huiszoekingen bij de twee mannen waren onderdeel van een groter onderzoek naar hennepteelt bij woonwagenkamp De Kring in Groningen.