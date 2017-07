Noord Vandaag: 'Alle hens aan dek'

Juli was de natste zomermaand sinds de metingen van de neerslag begin vorige eeuw. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De overmatige regenval zorgde voor ondergelopen straten, hier en daar wat volgelopen kelders en kletsnatte tuinen. Voor het waterschap was het in juni nog alle hens aan dek vanwege de droogte. Nu is het alle zeilen bijzetten vanwege de regen. Maar volgens onze eigen weervrouw Harma Boer komt het wel weer goed met het weer.De gemeenten Leek en Noordenveld stappen naar de Raad van State om uitbreiding van de gasopslag bij Langelo te voorkomen. Minister Henk Kamp heeft de NAM toestemming gegeven om meer gas op te slaan in het veld onder de rook van Roden. Het ministerie moet de uitbreiding op aandringen van de Raad van State nog verantwoorden.De NAM wacht hier niet op en is inmiddels begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Dit is tegen het zere been de gemeenten, die via een kort geding de NAM een halt toe willen roepen.Er dreigt een tekort aan buschauffeurs. Komende jaren gaan alleen al bij de Groningse vervoerder Qbuzz ieder jaar zeker 30 chauffeurs met pensioen. De maatschappij begint daarom dit najaar een campagne om meer jonge buschauffeurs te werven, want Qbuzz weet ook: de reiziger dreigt hier de dupe van te worden.Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Zie daar de oplossing voor het tekort aan buschauffeurs, zeggen zowel FNV als CNV.De rechtbank in Groningen heeft maandag beslist dat het voorarrest van de voormalig juwelier Oosterhof met dertig dagen wordt verlengd. Daarnaast zijn voormalig schoonzoon door de FIOD opgeroepen als getuige. De man zou in opdracht van Oosterhof 75 duizend euro aan contanten naar Nederland hebben weggesluisd.Geld dat volgens de curator behoort tot de failliete boedel. Het zou gaan om een deel van de opbrengst die het juweliersechtpaar heeft verkregen door de verkoop van hun huis in Spanje.Op haar achttiende, middenin haar eindexamens, kreeg ze een hersenbloeding. De toekomst van Marjan Kingma uit Oostwold zag er op slag anders uit, maar ze besloot vrij snel iets te willen betekenen voor anderen. Kingma ontfermt zich over oude en chronisch zieke katten en helpt eenzame en kwetsbare mensen.Ze is nu één van de drie Groningse genomineerden voor de verkiezing van meest inspirerende Nederlander met een beperking: de Gouden Venus van Milo. En ze zat in de studio.De zanderige tankpaden in het Lauwersmeergebied zijn een bottelnek voor fietsende ouderen, maar nu is er hoop.- De tuin van Reina Nuninga is een pareltje midden in de Korrewegwijk in de stad Groningen.- Niet alleen natte omstandigheden in Nederland, maar ook voor Groningse vakantiegangers in IJsland.Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist