Waar moet je rekening mee houden als je een kamer zoekt?

Nog een paar weken en dan begint het nieuwe collegejaar. Studenten zoeken nu allemaal een kamer in de stad Groningen.

Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je een kamer zoekt in Stad en hoe kun je die het best vinden?De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe vind je een kamer? Dit kan op verschillende manieren. Natuurlijk is het fijn om op korte termijn in een kamer terecht te komen, maar het is ook fijn om er alvast rekening mee te houden wanneer je in het tweede of derde jaar van je studententijd ergens anders wil gaan wonen.Op Kamernet.nl, Kamersgroningen.nl en Kamertje.nl worden veel kamers aangeboden, vooral in studentenhuizen met huisgenoten. Bij deze en andere aanbieders moet je betalen om te kunnen reageren op het aanbod van de website.Vaak moet je in een studentenhuis gaan hospiteren om in aanmerking te komen voor een kamer. Dit houdt in dat je met ongeveer tien tot vijftien mensen in een kamer jezelf moet gaan voorstellen aan je toekomstige huisgenoten. Je maakt kennis met elkaar en de bewoners kiezen na dat voorstelrondje de kandidaat die zij het meest geschikt vinden.Andere websites zijn bijvoorbeeld Denoordelijkeverhuurmakelaars.nl en Huurwoningen.nl. Hier worden niet alleen kamers aangeboden, maar ook studio's en complete woningen. De prijs hiervan is wel hoger dan een kamer, maar je zou met een paar vrienden of vriendinnen samen een woning kunnen huren.Op Facebook zijn verschillende groepen te vinden waarin kamers worden aangeboden. Hier zijn regelmatig nepaanbiedingen gedaan en oplichters maken misbruik van dit soort groepen. Daarom moet je goed opletten met wie je zaken doet. In dit artikel staan tips waarmee je oplichters kan herkennen.Voor de lange termijn is het handig om je alvast in te schrijven bij Woningnet.nl en Lefier.nl. Bij beide betaal je ongeveer dertig euro aan inschrijfkosten. Na de inschrijving spaar je punten voor een studio en sociale huurbouw. Het is handig om dat alvast te doen, zodat je aan het einde van je studie de optie hebt om in een studio of appartement terecht te komen.Via Lefier is het ook al mogelijk om binnen een jaar een kamer te vinden. Dit is vaak in huizen waar je douche, toilet, keuken en andere voorzieningen moet delen met tot wel twintig huisgenoten.In Groningen leven veel studenten in woningen van zogeheten particuliere verhuurders. Dit zijn mensen die een paar huizen bezitten en die verhuren aan studenten. Meestal gaat dat goed, maar je kunt ook de pech hebben dat je in een onveilige kamer terecht komt of dat je te veel huur betaalt.Zo was er bijvoorbeeld verhaal van een koolmonoxidelek, waardoor een mogelijk dodelijke hoeveelheid van het gas vrijkwam. Dit is een verhaal van de Groningse verhuurder Jan Lubbers. De SP gaf hem in 2014 de oneervolle prijs voor huisjesmelker van het jaar.Ook de flamboyante verhuurder Wim Bulten wordt vaak genoemd als omstreden. Hij is diverse keren voor de rechter gedaagd wegens bedreiging en vechtpartijen, en alle keren vrijgesproken. Hij ligt regelmatig overhoop met de gemeente vanwege bouwprojecten in de stad.De Huurcommissie is ingesteld door de overheid en moet meningsverschillen tussen huurders en verhuurders uit de wereld helpen. Als je als huurder denkt dat je teveel huur betaalt, kan je naar de Huurcommissie gaan om je huur of servicekosten te laten toetsen. Dit kost 25 euro.Uit eerder onderzoek van RTV Noord blijkt dat de Huurcommissie haar handen vol heeft aan Groningen. In de gemeente Groningen worden verreweg de meeste uitspraken gedaan, met één uitspraak per 84 inwoners. Nummer twee, Amsterdam, komt op één uitspraak per 119 inwoners.Een ander heikel punt als je een kamer gaat huren, zijn de bemiddelingskosten. Dit zijn kosten die een verhuurder of makelaar maken voor bijvoorbeeld bezichtigingen of het opstellen van het huurcontract.Deze kosten kunnen oplopen tot eenmaal de maandelijkse huur. De bemiddelingskosten mogen in verreweg de meeste gevallen niet worden gevraagd. Het probleem: er is weinig toezicht op vanuit de overheid en veel onwetendheid onder huurders.In maart maakte de gemeente bekend dat het financiële steun geeft aan tien studenten die een proefproces willen beginnen tegen kamerbemiddelingsbureaus.Na het bovenstaande vraag je je natuurlijk af: waar kan ik terecht als ik het even niet weet? De Groninger Studentenbond (GSb) staat huurders bij die vragen hebben over hun huur en bemiddelingskosten. De GSb beheert ook het Meldpunt Ongewenste Verhuurders , dat is ingesteld door de gemeente.Een ander bedrijf dat je kan helpen is juridisch adviesbureau Frently . Dit bedrijf staat huurders bij die in het geweer willen komen tegen te hoge huur of onterecht betaalde bemiddelingskosten.